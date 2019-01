Tempête Gabriel : 15 centimètres de neige attendus en Île-de-France

Dans les Yvelines, à 60 kilomètres de Paris, Météo France ne s'était pas trompé, la neige commence à tomber en Île-de-France. Potentiellement, 15 centimètres de neige sont attendus ce mardi 29 janvier 2019. Certaines municipalités se sont préparées et ont déjà réquisitionné des gymnases pour accueillir les réfugiés de la route. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.