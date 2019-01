Tempête Gabriel : jusqu'à 15 cm de neige attendus dans l'Orne

Poussée par des vents de plus de 100 km/h, la tempête Gabriel est arrivée en fin d'après-midi en Normandie avec des fortes chutes de neige. Les cumuls dépasseront les dix centimètres dans l'Orne. Des plaques de verglas se sont formées sur les routes. Comme dans d'autres départements de la région, la préfecture a décidé d'annuler les transports scolaires ce mercredi 30 janvier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.