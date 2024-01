Tempête Gerrit : des rafales à plus de 100 km/h attendues dans le Nord-ouest

Le vent s'engouffre sur nos côtes et balaye les plages du Cotentin depuis ce mercredi matin. Les rafales de vent atteignent 88 km/h et jusqu'à 115 km/h dans le Finistère. Pour certains habitants, 2023 est une année à vent. Au large de la Bretagne, un cargo panaméen est d'ailleurs en difficulté. Privé de moteur après un incendie, il dérive dans la tempête. Menacé par de fortes vagues, l'équipage a demandé une évacuation par hélicoptère. Et le navire va être remorqué jusqu'à terre. La tempête Gerrit suit le trajet habituel des dépressions hivernales. Poussée par les vents d'ouest qui soufflent depuis le début de la saison, c'est la septième à toucher l'Hexagone avec des vents de plus de 100 km/h. Cas particulier, Gerrit avance en plus lentement. En conséquence, les vents vont souffler sur nos côtes, jusqu'à vendredi. Trois départements dont la Manche, le Pas-de-Calais et le Nord, seront encore en vigilance jaune jeudi. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Stiti, J. Jeunmaitre