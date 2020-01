Tempête Gloria dans l'Aude : le village de Puichéric une nouvelle fois assiégé par les eaux

Dans l'Aude, la commune de Puichéric a été particulièrement touchée par le passage de la tempête Gloria. L'eau s'est engouffrée dans le centre de la commune, dans les rues et les maisons. Les habitants se remettaient à peine des intempéries d'octobre 2018. Ils ont le sentiment de voir l'histoire se répéter. En moins de deux ans, c'est la seconde inondation qui touche le village, la quatrième en vingt ans. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.