Tempête Gloria dans l'Aude : opération nettoyage après les inondations à Limoux

Dans le département de l'Aude, la décrue a commencé, mais pas de façon uniforme. C'est le cas à Limoux où le niveau du fleuve a atteint presque six mètres mercredi. Ce jeudi, les habitants ont constaté les dégâts et ont commencé le nettoyage. Et l'inventaire pour les assurances a également débuté, avec photos à l'appui. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.