Tempête Gloria : début de la décrue à Carcassonne

À Carcassonne (Aude), le niveau de l'eau est encore très haut. Il vient d'atteindre un pic à cinq mètres ce jeudi soir. La décrue commence tout juste et devra se poursuivre normalement, car aucune précipitation n'est prévue. L'Aude va pouvoir retrouver son cours habituel dans les prochaines heures et les prochains jours.