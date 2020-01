Tempête Gloria : le fleuve Agly placé en alerte rouge

Dans ces deux départements, l'équivalent de plus de deux mois de précipitations est tombé en trois jours. Gonflés par les pluies diluviennes, les fleuves côtiers sortent de leurs lits. Au Claira (Pyrénées-Orientales), l'Agly envahit les champs alentour. Tout le long du fleuve, l'évacuation des habitations a été organisée sur une bande de 300 mètres à partir de chaque rive. En tout, 1 500 personnes ont dû être évacuées dans la région. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.