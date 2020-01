Tempête Gloria : les Pyrénées-Orientales en alerte

S'il fallait traduire en termes simples les prévisions de Météo-France pour les Pyrénées-Orientales, on pourrait dire que le pire est à venir. La tempête Gloria va se renforcer. Les pluies pourraient être diluviennes. Les précipitations les plus intenses sont attendues pour ce mardi soir. Le vent et la hauteur des vagues pourraient empêcher les fleuves et les rivières de s'évacuer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.