Tempête Gloria : on attend 100 millimètres de pluie supplémentaire au Barcarès

Au Barcarès, une salle communale a été mise à la disposition des évacués et environ 25 personnes y ont trouvé refuge. D'autres pourraient arriver dans les prochaines heures, car la pluie va se poursuivre. L'Agly est au centre des inquiétudes des météorologues. La rivière pourrait atteindre son pic de crue dans la nuit, puisqu'on attend localement 100 millimètres de pluie supplémentaire. Julien Garrel nous en dit plus sur la situation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.