Tempête hivernale : au moins 47 morts aux États-Unis

Les vents polaires ont tout gelé, transformé les rues de la ville de Buffalo en coulées de neige, figé les maisons situées au bord du lac Érié en immenses congères. Des personnes ont été retrouvées mortes dans leur voiture, d’autres sont décédées d’un arrêt cardiaque en essayant de déblayer la neige. L’interdiction de se déplacer est toujours en vigueur dans certains endroits, et l’on comprend pourquoi avec les images tournées par Reed Timmer, un chasseur de tempêtes. Les autorités locales de ce comté d’Érié, situé à l’Ouest de l’État de New York, parlent d’une situation effroyable. Le bilan s’annonce plus grave que celui causé par le blizzard de 1977. Il est pour l’heure de 47 morts à travers neuf États américains. Les températures sont descendues jusqu’à -48 °C, les vents ont dépassé les 10 km/h et les hauteurs de neige ont parfois enterré les maisons. Des milliers de personnes sont toujours privées de courant et certaines depuis quatre jours. C’est le cas d’Alexandra, qui vit au Québec depuis onze ans. Habituée aux extrêmes, elle témoigne de la violence de cette tempête hivernale. La journée qui commence outre-Atlantique s’annonce encore glaciale, mais les conditions devraient se modérer à partir de demain. TF1 | Reportage S. Pinatel, E. Jarlot