Tempête : le lent retour à la normale

Leur voiture a été sortie de l'eau ce matin. Des septuagénaires y sont morts noyés hier soir, alors qu'ils roulaient sur une route submersible dans la Manche en pleine tempête. La houle a submergé le véhicule. Ils ont appelé les pompiers, mais le niveau de l'eau aurait compliqué leur intervention. "Nous avons mis une heure et demie à localiser le véhicule. Malheureusement, le médecin n'a pu que constater leur décès lorsque nous avons ramené ces deux personnes au niveau du bord", déclare le lieutenant-colonel Fabien Lion. Cette tempête, la troisième à frapper le nord de la France en moins d'une semaine, a également fait d'importants dégâts matériels. Dans la commune d'Herlies, un mobile home est coupé en deux. La tôle s'est pliée comme du papier sous le poids d'un arbre de plusieurs tonnes. Par chance, le locataire n'était pas à l'intérieur. Le vent, extrêmement violent, est capable de coucher des poteaux électriques en béton, privant des milliers de foyers d'électricité. Un habitant que nous avons rencontré n'a plus de courant depuis quatre jours et il est impossible de savoir quand il sera réalimenté. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Garro