Tempête : le nord de la France balayé à son tour par les vents

La tempête déferle sur le Pas-de-Calais, la mer est déchaînée. La puissance du vent oblige certains à se mettre à l’écart pour admirer le spectacle d’une intensité rare. Dans le pic de la tempête, 130 km/h, c’est la vitesse du vent en moyenne, jusqu’à 150 ce jeudi dans la matinée, à Boulogne. On est très proche des records. Ces conditions obligent à la prudence. Des policiers veillent à ce que personne ne circule sur la digue. Le danger est omniprésent. “Avec la force du vent, il y a submersion marine, donc les vagues peuvent atteindre jusqu’à six mètres, voire dix mètres de hauteur”, explique une habitante. Le vent a tordu les panneaux, couché les arbres dont un s’est écrasé sur une voiture. La pluie s’est abondamment déversée dans la région. Une rue est inondée et l’eau menace de s’introduire dans les maisons. Dans les heures qui viennent, la tempête va quitter la région et perdre en intensité. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Debut, S. Hembert