Tempête : les autorités en alerte dans le Finistère

Dans la ville d'Audierne, dans le Finistère, les gendarmes font preuve d'une vigilance maximale. Sur la côte, ils relayent les messages de prévision. En cette période de vacances, il y a un danger potentiel pour les promeneurs qui ne sont pas habitués aux tempêtes. Dans cette commune de 3 700 habitants, déjà frappée par des intempéries ce week-end, les élus font le tour des commerces. Pour leur venir en aide, une trentaine de sacs de sable ont été distribués et de nombreux conseils. Le risque de submersion marine est élevé. Dès l'après-midi du mardi, des barrières et un bloc de béton ferment l'accès à une route. Pour monsieur le maire, Gurvan Kerloc'h, toute mesure préventive est bonne à prendre. "On le fait avec nos moyens. Donc, c'est pour ça qu'on anticipe beaucoup, parce qu'on est une petite ville, on a des petits moyens. On a l'habitude ici régulièrement. Des vents à 120, 130, ça ne nous fait pas peur. On parlait de 150, voire 200 km/h, on est quand même sur un niveau au-dessus", affirme-t-il. Dès la matinée du mercredi, les mesures de prévention seront renforcées partout sur le littoral. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, R. Cann