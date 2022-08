Tempête meurtrière : la Corse toujours en alerte

Partout, sur la Corse, des arbres se couchent en quelques secondes. Au volant de sa voiture, cet habitant y échappe de justesse. Ajaccio est plongé dans le noir en quelques minutes. Après le passage de l'orage, c'est la sidération. Des vents à 197 km/h ont été enregistrés à Calvi et ont tout balayé sur leur passage. Il ne reste presque plus rien de ce restaurant. Un orage d'une extrême violence a fait au moins six morts. Les campings de l'île sont particulièrement touchés. Ici, à Sagone, une jeune fille de treize ans est décédée. Les vacanciers sont sous le choc. À 120 km de là, une femme de 72 ans est décédée sur une plage après la chute du toit d'une paillote sur sa voiture. Au total, 115 opérations de secours en mer ont été effectuées. Sur cette plage, une cinquantaine de bateaux se sont échoués et près de 300 plaisanciers ont été secourus. Les autorités restent en alerte. Un nouvel orage est attendu en Corse dans la soirée du 18 août 2022. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Guénais