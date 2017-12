Tempête : le Nord se réveille sous la neige

Neige, verglas, pluies, inondations, avalanches ou encore vagues-submersion illustrent parfaitement la force de la tempête qui traverse la France depuis ce lundi 11 décembre. Parmi les régions les plus touchées, les Hauts-de-France, qui avaient aujourd'hui des allures de Grand Nord canadien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.