Tempête Patricia : un phénomène exceptionnel ?

La Bretagne a rarement vu cela en août. Il n'est pas courant de voir, au cœur de l'été, de telles vagues et des vents si forts, parfois à plus de 100 kilomètres à l'heure. Dans l'après-midi du 2 août 2023, Météo-France a recensé des rafales à 112 kilomètres à l'heure à Groix, à 106 kilomètres à l'heure sur la pointe du Raz et 102 kilomètres à l'heure à Ouessant et à Ploumanac'h. Au large du Finistère, des vagues de plus de 6,20 mètres ont été mesurées. La responsable s'appelle Patricia, une dépression qui traverse actuellement la Grande-Bretagne et qui se fait sentir jusque sur les côtes françaises. D'habitude, il y a l'anticyclone des Açores pour chasser le mauvais temps. En ce moment, il fait faux bond. "Cette situation n'a rien d'exceptionnelle. En revanche, elle est inhabituelle parce que l'anticyclone des Açores, qui est sur nous à cette époque de l'année, s'est retiré sur l'Atlantique. Résultat, à la place, ce sont les dépressions qui sont revenues et avec elles, des nuages, de la pluie et du vent", explique Louis Bodin, spécialiste météo TF1. D'ici ce mercredi 2 août soir, minuit, entre 40 et 50 millimètres cumulés de pluie pourraient tomber localement. Et à l'intérieur des terres, les rafales de vent peuvent grimper jusqu'à 80 kilomètres à l'heure. Là aussi, c'est inhabituel en été. TF1 | Reportage B. Augey, É. Duboscq