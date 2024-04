Tempête Pierrick : 11 départements en alerte

Face à la mer déchaînée, des restaurateurs de Vendée s'activent pour limiter les dégâts. C'est dérisoire comparé à la violence des vagues qui charrient sable et cailloux sur le remblai. C'est le même effort, bien plus au nord, dans le Finistère. À Landerneau, la rivière vient de déborder. La plupart vont veiller jusqu'au retour de la marée basse. Des vents jusqu'à 130 kilomètres par heure sont attendus dans le Finistère, avec des vagues pouvant atteindre les six mètres de hauteur sur la façade atlantique. Yvon et Yannick, père et fils, sont venus amarrer leur bateau au port pour le protéger et le surveiller toute la nuit. "On va rester sur le quai surveiller les bateaux. À chaque fois qu'il y a du mauvais temps, on est tous inquiets parce que cela ne va pas durer longtemps, mais cela va être très fort. On a voulu se mettre en repli dans d'autres ports et on nous a dit que c'était complet partout", affirment-ils La tempête devrait atteindre le département de la Normandie dans la nuit. Dans la Manche, la SNCF a décidé d'interrompre l'ensemble du trafic ce mardi 9 avril par précaution. TF1 | Reportage L. Cloix