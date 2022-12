Tempête polaire : les miraculés du blizzard

Joey White est un miraculé. Il doit son salut à cette habitante de Buffalo : Sha’Kyra. La veille de Noël, alors que le blizzard frappe la région, un homme complètement désorienté crie à l’aide devant chez elle. Il s’agit de Joey White, 64 ans. Il rentre du travail et semble avoir passé beaucoup de temps dans un froid glacial. Elle commence alors à s’occuper de lui, parfois avec les moyens du bord. Elle utilise un sèche-cheveux pour retirer la glace des mains du malheureux. Les urgences ne répondent pas, personne ne vient. Elle décide de lancer un appel sur les réseaux sociaux. Finalement, le soir de Noël, plusieurs personnes finissent par répondre à l’appel. Les médecins du service de grands brûlés de l’hôpital tentent désormais de sauver les mains de Joey. Pendant la tempête, les élans de solidarité se sont multipliés. Nous avons, par exemple, croisé Craig Elston, coiffeur. Pendant le blizzard, il a hébergé dans son salon une vingtaine de personnes frigorifiées. Aujourd’hui, le soleil est revenu à Buffalo. Les routes sont dégagées grâce au travail colossal des déneigeuses. Pour la première fois depuis le passage du blizzard, le thermomètre repasse au-dessus de 0 °C : 3 °C prévus ce mercredi et 10 °C pour vendredi. Toute la neige va donc fondre rapidement et les autorités alertent désormais sur de possibles inondations localisées dans certains quartiers de la ville. TF1 | Reportage A. de Précigout, H. Ecarnot