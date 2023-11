Tempête : vigilance maximale sur les côtes

Le lieutenant Olivier Tual, commandant de la brigade de gendarmerie de Fouesnant (Finistère), et ses collègues patrouillent en fin d'après-midi de ce mercredi, sur une corniche interdite aux promeneurs depuis hier. Malgré les dangers et l'interdiction, ils sont encore nombreux en cette fin d'après-midi. Après une explication et un peu de pédagogie, les promeneurs obtempèrent, le plus souvent, facilement. "Le but ce n'est pas de verbaliser, mais de leur faire comprendre qu'en faisant ça, vous vous mettez en danger et vous mettez d'autres personnes en danger. C'est ça vraiment le discours aujourd'hui", explique le lieutenant Tual. La prévention est toujours au port de plaisance où ils sont plusieurs à vouloir y passer la nuit, sur leurs bateaux. "On sait qu'il y aura un vent très violent ce soir et je préfère être là", confie l'un d'entre eux. Mais coup de théâtre, en fin de journée, un arrêté interdit finalement aux plaisanciers de dormir au port. Les dix-huit gendarmes de la brigade devront sûrement braver la tempête une bonne partie de la nuit. TF1 | Reportage B. Boisrobert, J. Denniel