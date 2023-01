Tempêtes en Californie : des quartiers entiers sous les eaux

Un homme de 70 ans est coincé à l'intérieur d'une voiture piégée par les eaux. Les camions de pompiers sont sur place. Les secours tentent de se rapprocher, mais la manœuvre est périlleuse. Le courant est très fort, la route s'est transformée en torrent. "Un énorme tronc d'arbre a percuté la voiture et l'a emporté", témoigne un passant. Les pompiers déploient une échelle et montent sur le toit de la voiture. Ils parviennent à extraire la victime indemne. Un peu plus loin, un affaissement des terrains a littéralement avalé deux véhicules. Là encore, les personnes prises au piège à l'intérieur ont été sauvées par les secours. Le lendemain, la pluie s'est arrêtée, mais les véhicules se sont enfoncés un peu plus. En douze jours, l'état des routes n'a cessé de se dégrader. Dans un autre quartier, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture à cause du déluge. Il a été sauvé par deux passants, témoins de l'accident. Les eaux boueuses rendent difficiles les interventions des secours. Il est impossible pour eux d'évaluer la profondeur et de voir si la route ne s'est pas effondrée là-dessous. En plein milieu du désert ou dans certains quartiers de Los Angeles, cette boue est particulièrement visible. À peine le temps de nettoyer, les habitants et les secours se préparent déjà à d'autres épisodes de pluie. TF1 | Reportage A. De Precigout, M. Derrien