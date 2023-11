Tempêtes : pourquoi ont-elles un nom ?

Nous venons de les découvrir, Ciaràn et maintenant Domingos. Avant elles il y a eu Irma dans les Antilles, les vents violents de Gabriel et les inondations de Xynthia. À chaque fois, les tempêtes et les ouragans sont baptisés dès qu’ils atteignent une certaine puissance. Avant, c’était l'université de Berlin qui décidait de tous les noms en Europe. Voilà pourquoi nous avons vu souffler des Klaus et des Dirk. Mais tout a changé en 2017. Maintenant, le pays qui choisit le nom est le premier touché. Cela fonctionne même par zone. Il y en a six en Europe. Pour Ciaràn par exemple, c’est le groupe Royaume-Uni, Irlande et Pays-Bas qui a choisi en hommage à Ciarán Fearon, un fonctionnaire irlandais spécialiste des crues. Chaque zone établit une liste par an alternant les prénoms féminins et masculins par ordre alphabétique. Pour la zone de la France, après Domingos ce sera Elisa et Frédérico. Pourquoi donner des noms ? Selon Tatiana Silva, journaliste météo TF1-LCI, c’est pour définir le phénomène auquel on a à faire. Plus le nom est familier, plus les gens sont enclins à suivre les consignes de sécurité. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Q. Fichet, J. Maviert, D. Pires