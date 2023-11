Tempêtes : que faire des arbres arrachés ?

Il y en a partout, 150 arbres sont tombés avec la tempête, dans le parc du Centre spirituel jésuite de Penboc'h. Patrick Sicard, le directeur du centre, doit très vite trouver une solution pour remettre un peu d'ordre. Les particuliers n'ont pas été épargnés par la tempête. Ces derniers peuvent faire couper leur bois sur place, pour chauffer leurs maisons ou le faire évacuer par une entreprise d'élagage. Mais attention, la facture ne sera pas la même. "Si jamais il fallait effectivement qu'on le fonde, ça nous coûterait, je pense 50 % plus cher que s'il fallait qu'on l'évacue sur notre plateforme. Ça coûte plus cher, car ce sont des bois qui sont isolés, du coup, on fait plus de manutentions, beaucoup de manip de bois à la main, voilà, donc on prend plus de temps inévitablement.", précise Xavier de Caslou, élagueur chez Arz Élagage, à Arradon, dans le Morbihan Le bois au bord de la route est repoussé, pour des questions de sécurité. Et à tous ceux qui seraient tentés d'en couper quelques bûches, pour leurs cheminées, la seule possibilité est de demander au propriétaire du terrain, si vous pouvez vous servir. Peut-être que votre proposition pourra lui rendre service. TF1 | Reportage M. Monnier, S. Guerche, X. Baumel