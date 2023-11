Tempêtes : sommes-nous mieux protégés ?

Chaque Français ou presque s'en souvient, des toits qui s'envolent et des avions qui tanguent. La tempête de 1999 a fait des dégâts spectaculaires et a causé la mort de 92 personnes. Plus de 20 ans plus tard, Yan Balat, le maire de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée), a pris les devants. "Aujourd'hui, on anticipe beaucoup plus les choses.", affirme-t-il. Après la tempête Xynthia en 2010, de nombreuses digues ont été rehaussées. Elles sont aussi mieux entretenues. Le système d'alerte est aussi beaucoup plus efficace. Ce mercredi 1er novembre, à Rennes (Ille-et-Vilaine), Philippe Gustin, préfet de Bretagne, nous rappelle que la vigilance météo ne date que de 2001. "On prévient le plus en amont possible la population de ce qu'il va arriver.", affirme-t-il. Autres progrès, depuis un an, les alertes se font par SMS, en plus d'être affichées dans la rue ou scandées par la police municipale. Éric Brocardi, un représentant des pompiers, insiste que pour éviter les accidents, il faut absolument respecter les consignes. Enfin, pour éviter les dégâts et les coupures de courant, des milliers de kilomètres de lignes à haute tension ont été enterrés depuis 20 ans. TF1 | Reportage D. Sitbon, N. Hesse, K. Gaignoux