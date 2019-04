Temps de travail : sommes-nous moins actifs que les autres ?

Les actifs de l'Hexagone travaillent en moyenne 1 514 heures par an, exactement comme les Britanniques. Nous sommes ainsi devant les Allemands qui sont à 1 356 heures. Toutefois, cela est beaucoup moins qu'aux États-Unis où un actif atteint les 1 780 heures. En surcroît, notre pays affiche la durée de retraite la plus longue parmi les 36 pays de l'OCDE : 22 ans pour les hommes et 26 ans pour les femmes. Les détails avec François Lenglet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.