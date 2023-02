Tendance : des mini-commerces dans nos supermarchés

Dans votre supermarché, vous venez acheter des fruits et légumes, des gâteaux... Mais avez-vous déjà vu des haltères, des lunettes de natation, des bijoux, un Photomaton et des points de collectes ? Vous pouvez trouver tout ça dans votre supérette depuis quelques années. "C'est hyper pratique", réagit une cliente. Pour posséder un corner dans l'enseigne que nous avons visitée, Decathlon, Monoprix ou Claire's paient un loyer. Le montant reste secret, mais l'emplacement est stratégique et permet d'attirer de nouveaux clients. "Je travaillais sur un chantier juste à côté. Je venais chercher des piles, parce que j'en ai besoin pour un outil. Je suis arrivé, puis j'ai commencé à voir le matériel de sport, puis j'ai vu qu'il y avait écrit Decathlon", témoigne un jeune client. Dans un hypermarché dans la Somme, ces espaces s'étalent sur des centaines de mètres carrés. Des vêtements C&A pour toute la famille, il est difficile de résister. "Un pyjama pour la grande... qui n'était pas prévu à la base, vu qu'on est venu ici pour le bébé qui va arriver", confie une jeune maman. Dans le corner voisin, il y a une parapharmacie et même une spécialiste pour vous aider. TF1 | Reportage M. Debut, M. Ramaugé, C. Yzerman