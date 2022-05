Tendance : la passion du potager

C’est devenu son passe-temps préféré. Depuis quelques années, Johanna, 26 ans, s’est convertie au jardinage. Radis, salade ou épinard, à l’heure où les prix explosent, cette technicienne de laboratoire n’achète plus aucun légume en supermarché. Comme elle, les Français sont de plus en plus nombreux à cultiver leur potager. Depuis leur retraite, il y a deux ans, Françoise et Daniel ont fait de leurs légumes une priorité. L’assurance de bien manger à moindre coût, à condition d’y consacrer au minimum une demi-heure par jour. Depuis le premier confinement, les ventes de plants potagers ont augmenté de 10% chaque année. Quand faut-il planter ? Quels sont les risques de gelée tardive au mois de mai ? Dans cette jardinerie “Les serres du Baderand” à Saint-Didier-de-Formans (Ain), il a fallu s’adapter à cette nouvelle clientèle de débutants. Qu’importe la taille de votre extérieur, en plus de faire des économies, le potager serait aussi excellent pour le moral. T F1 | Reportage C. Blampain, J. Chaize