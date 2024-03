Tendance, le barbecue veut sa place à table

Qu'est-ce qu'un barbecue réussi ? La réponse met tout le monde d'accord. "Des copains, du soleil, du plaisir, du partage", confie un monsieur. Tous ensemble, oui, sauf peut-être le préposé aux grillades, qui n'est presque jamais à table. Alors, pour ne plus rien rater des conversations, le barbecue arrive désormais au centre de la table, sur le modèle coréen. Et si ce n'était pas simplement le barbecue que l'on mettait au milieu de la table, un modèle tout en main est sans doute l'une des meilleurs définition de la convivialité, les invités viennent s'accouder autour du grille. "La viande, les grillades sont au-dessus à température élevée...", explique Katrien Van Hecke, directrice marketing de Barbecook. On trouve toutes les innovations en la matière. Alors pour ceux qui préfèrent garder le traditionnel barbecue au fond du jardin, on peut désormais gérer la cuisson à distance, grâce à une sonde placée au cœur de la viande. Avec ce barbecue ultra-connecté, impossible de rater sa cuisson. Elle est parfaite à la couleur et au goût aussi. La saison des barbecues peut commencer et tout le monde compte bien en profiter. TF1 | Reportage L. Adda, H. Levesque