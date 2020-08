Tendance : le karaoké revient à la mode

Des années 70 aux titres plus récents, toutes les générations se retrouvent au karaoké qui est organisé une fois par semaine dans un camping du Var. Il rassemble presque toutes les familles. Le succès est tel que le karaoké a envahi les réseaux sociaux et les émissions de télévision dans tous les pays. Il existe même des micros spécifiques pour cette activité, qui était un peu ringarde. Des centaines de références sont disponibles à partir d’une vingtaine d’euros. Si le karaoké peut désormais se pratiquer partout, c’est aussi grâce aux applications pour smartphone, qui poussent de plus en plus de fans à en organiser chez eux. Elles sont gratuites ou payantes (jusqu’à huit euros par mois). Certaines applications ont vu leurs téléchargements bondir de 30% en un an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.