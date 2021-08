Tendance : pourquoi les Français raffolent-ils des affiches rétro ?

À la papeterie La Mucca de Toulouse, les nouvelles affiches touristiques côtoient celles des années 30. Le vintage revient en force. Dans cette boutique, les ventes augmentent de 10% chaque année. Une hausse qui s'explique par la recherche d'originalité. Ces illustrations se déclinent aussi en carte postale. Et chaque destination touristique veut son modèle. C'est le cas de Carcassonne. Pour la cité médiévale, c'est un outil de promotion indispensable. Selon Muriel Brunet, directrice de l'office du tourisme de Carcassonne, ces affiches permettent aux vacanciers de se souvenir de la cité et de leur donner envie de revenir. Elles sont aussi destinées aux personnes qui rendent visite à leurs acquéreurs. Pour les boutiques, ce souvenir est aussi très rentable. Achetée 10€ en moyenne, une affiche grand format est revendue 25€. Autre argument, elles sont 100% Made in France. Les dessins sont réalisés par des artistes locaux comme Céline Colombo. Cette graphiste freelance trouve son inspiration dans Toulouse. Entre le brouillon, le croquis et la couleur, elle passe trois jours sur ses créations. Alors, comment réussir un poster vintage ?