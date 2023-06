Tendance : quand tout s’échange

En apparence, cela a tout l'air d’une vieille brocante entre voisins. À un détail près, c’est presque cela. Oui, les organisateurs portent des serre-têtes licornes, mais surtout, il n’est pas question de parler argent. Rien ne s’achète, tout se troque. Fanny Péon organise tous les mois ce genre d’après-midi troc, ouvert aux habitants de sa commune, près d'Angers. Et chaque fois, sa cour se remplit un peu plus. Dopé par l’inflation, l’ancestral troc se refait une jeunesse, avec des centaines de groupes d’échange sur les réseaux sociaux, des applications, des sites spécialisés. Celui dont nous vous montrons, dans les images, regroupe près de 400 000 utilisateurs. En bref, ces derniers temps, ça troque de tout, et dans toute la France. Daniel Lopez passe deux heures par jour sur ces plateformes, et il n’y a qu’à donner un coup d'œil à sa maison, pour le croire. Il économiserait ainsi plusieurs centaines d’euros chaque mois. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Derre, E. Fourny