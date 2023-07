Tendance : télétravailler depuis son transat

Toboggan, piscine, piaillements, et à l'écart le coin de télétravail du camping de Sérignan Plage (Hérault). Vacancière, Marine découvre cet espace chic et professionnel qui n'est pas encore achevé. Elle va pouvoir calmement y faire le tri de ses mails et envoyer à ses collègues leurs feuilles de paie. Un impératif loin de ses quatre jeunes enfants restés dans son bungalow, avec leur grand-mère. À côté, Evelien Bonte, directrice de projet à l'université de Twente à Enschede (aux Pays-Bas), est rassurée sur le débit du wifi. "Pour l'instant, tout a l'air parfait. Ça semble très fluide. Je suis vraiment emballée", confie cette touriste néerlandaise. De plus en plus d'estivants choisissent ou sont tenus de garder un lien avec leur métier. La direction du site a investi 70 000 euros dans son pavillon climatisé, avec imprimantes et cabines insonorisées, pour se démarquer des campings concurrents et conserver cette clientèle stakhanoviste, qui prête à payer la prestation 18 euros par jour. Derrière l'initiative, l'entrepreneur Manuel Mirabel. Il a conçu et commercialisé ces projets auprès d'une dizaine de structures d'hébergement du sud de la France. Son argument-massue : télétravailler avec ses proches, c'est mieux profiter de la famille. TF1 | Reportage O. Santicchi, S. Pinatel, C. Souary