Tendance : votre repas du réveillon livré à domicile

Cyril est danseur à l'Opéra de Paris. Cette année pour le réveillon, il a troqué les chaussons de danse contre des pantoufles. Rien à préparer pour le nouvel an, il se fera livrer à la maison. D'habitude, il fête ça avec une dizaine d'amis. Cette année, par peur du covid, ce sera en petit comité, avec sa copine, ses parents et son chat. Ce menu clé en main lui a coûté 75 € par personne. Comme lui, de nombreux Français se feront livrer demain soir. Cette épicerie a vu ses commandes en ligne doubler à 24 heures du réveillon. Et même les chefs étoilés s'y mettent. Dans ce restaurant bordelais, on propose un spécial coffret Saint-Sylvestre. Les barquettes ont remplacé les assiettes, mais le menu reste gastronomique. Sept plats pour 75 € par personne. Avec en bonus, un petit cadeau : un CD du chef. Ça marche tellement bien que certains restaurants ont décidé de fermer leur porte demain soir. Dans cet autre établissement bordelais, il n'y aura que des menus à emporter. 100 menus à 60 € vendus en moins de deux semaines. C'est aussi un peu de répit pour les équipes. Les clients, eux, emporteront le goût et le sens de la fête à la maison. TF1 | Reportage E. Despatureaux - N. Yildiz Bednarick - S. Fortin