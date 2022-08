Tensions à Taïwan : quelles conséquences pour la France ?

Cela ressemble à une bobine de film. À l'intérieur, il n'y a pas de pellicules mais de minuscules composants électroniques appelés semi-conducteurs. Ils sont indispensables à l'assemblage des cartes électroniques que la PME Systech à Chartres vend à des constructeurs d'avions, de voitures ou d'immeubles. Une pénurie de cette précieuse matière première signifierait des lignes de production à l'arrêt et des salariés au chômage technique. Un scénario-catastrophe que le patron de Systech redoute. Tout son stock ou presque vient de la même entreprise taïwanaise. Alors comme beaucoup, il suit au jour le jour ce qui se passe à Taïwan, à l'autre bout du monde. L'île concentre à elle seule 60% de la production mondiale de semi-conducteurs. Pour l'instant, les usines ultra-modernes du pays tournent normalement. Mais comment exporter en France et dans le monde quand la deuxième puissance mondiale a décidé de vous asphyxier ? La Chine a décidé d'occuper 6 zones tout autour de Taïwan pour procéder à des manœuvres militaires. Un coup de précision pour décourager la sortie des super-conteneurs et perturber le commerce. Pendant le Covid, le monde a déjà connu la paralysie du trafic maritime et la pénurie de semi-conducteurs. Les conséquences s'étaient fait alors ressentir tout autour de la planète avec des usines à l'arrêt, surtout dans l'automobile. Si les tensions entre la Chine, les États-Unis et Taïwan ne s'apaisent pas, notre économie pourrait vivre un douloureux retour en arrière. TF1 | Reportage T. Jarrion, B. Rey