Tensions après l'attaque du commissariat de La Courneuve

Ils ont été appelés pour éviter de nouvelles violences. Des CRS ont été positionnés tout autour du commissariat de La Courneuve. Dimanche soir, pendant 15 minutes, sans interruption, des mortiers d'artifice ont été tirés sur le commissariat de police, en plein cœur de la ville. Le poste a été pris pour cible par une cinquantaine d'individus cagoulés et habillés en noir provoquant plusieurs incendies. Les policiers qui se trouvent à l'intérieur du commissariat donnent l'alerte. Les BAC de Seine-Saint-Denis et de Paris interviennent. Neuf hommes sont interpellés et placés en garde à vue. Sept sont entre 18 et 22 ans, et les deux autres sont mineurs âgés de 16 et 17 ans. Aujourd'hui, certains habitants expriment leur incompréhension : "ils auraient pu blesser quelqu'un, même tuer quelqu'un avec tout leur truc. Où sont les parents ? Ils disent quoi les parents ? J'aimerais savoir ce que les parents disent". Sur une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, où l'on voit un homme jeté un cocktail Molotov sur le commissariat, la personne qui filme écrit #waniss. Il s'agit du nom du jeune homme de 18 ans qui est décédé quatre jours plus tôt à Aubervilliers, percuté par un scooter par la police après avoir refusé d'obtempérer. Des jeunes filles de La Courneuve affirment qu'elles connaissent certains des auteurs du tir. Ils se sont organisés sur les réseaux sociaux pour venger leur ami. Une volonté de représailles confirmée par le préfet de police, Laurent Nunes. Le dispositif de sécurité renforcé à La Courneuve durera plusieurs jours. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Quancard, S. Deperrois