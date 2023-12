Tensions en mer rouge : la marine française abat deux drones

Un navire de la marine française a été visé la nuit dernière à deux reprises par des attaques de drones des rebelles yéménites. Les engins survolaient la mer Rouge en provenance du nord du Yémen. Ils ont été interceptés par les militaires français. La Frégate multi-missions Languedoc de la Marine nationale a abattu deux drones qui se dirigeaient droit sur elle, en provenance des côtes du Yémen. Quelques heures plus tôt, les rebelles Houthis, un groupe islamiste allié du Hamas et de l'Iran, menaçaient d'attaquer tout navire qui naviguait dans la mer Rouge en direction d'Israël. "Nous empêcherons le passage de tous les navires qui se dirigeront vers l'entité sioniste si jamais l'aide humanitaire n'est pas autorisée à entrer dans la bande de Gaza", prévient le brigadier général Yahya Saree, porte-parole militaire Houthi (Yémen). Il y a quelques semaines déjà, ils avaient pris d'assaut un navire marchand israélien et ses 25 membres d'équipage. Les attaques des rebelles se comptent par dizaine en mer Rouge, car c'est une zone économique cruciale où transite 9 % du trafic mondiale de pétrole Les États-Unis comme la France y ont des intérêts stratégiques. Au fil des semaines, les Houthis ont multiplié les attaques de drones et de missiles ciblant Israël. Tous ont été interceptés par Tsahal. Derrière cette offensive militaire, l'ombre de l'allié iranien. Un risque d'escalade du conflit est pris très au sérieux par les États-Unis et la France qui ont renforcé leur présence aéronavale ces dernières semaines. TF1 | Reportage E. Despatureaux