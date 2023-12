Tensions en mer Rouge : quelles répercussions sur nos achats ?

Dans le port de Marseille, près d'un conteneur sur deux, qui est déchargé, a emprunté le canal de Suez. Ces derniers jours, Jakob Sidenius, directeur du terminal Seayard, suit en temps réel la situation en mer Rouge. Le canal de Suez et son accès par la mer Rouge sont incontournables. vingt mille navires l'empruntent chaque année pour se rendre en Europe. Mais depuis plusieurs jours maintenant, certains d'entre eux, considérés comme proches d'Israël, sont attaqués par des rebelles du Yémen soutenus par l'Iran. Les armateurs sont obligés de changer leur itinéraire, cap vers le sud de l'Afrique. Le voyage est plus long de quinze jours et plus cher. Les porte-conteneurs vont consommer plus de carburants, les assurances de ces bateaux géants vont augmenter, tout comme les primes de risque des marins. Le coût sera forcément répercuté sur les marchandises à bord. TF1 | Reportage M. Poissonnet, S. Prez, H.P. Amar