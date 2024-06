Tentations extrêmes en terres modérées

Les affiches des Insoumis sont déchirées dans un bastion historique de la gauche, à Chambly (Oise), ancienne terre des cheminots. Le dimanche 9 juin, tout a basculé, le Rassemblement national a obtenu 40% des voix. Beaucoup de jeunes électeurs ont voté en faveur de Jordan Bardella. Le maire de la ville est étiqueté à gauche et préfère ne pas commenter les résultats de l'élection. Son équipe fait l'analyse d'un basculement sans transition des électeurs de la gauche vers l'extrême droite. Le RN est également très largement en tête à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise). On a rencontré des employés syndiqués, ils sont tous à gauche, ils sont effrayés par le score du parti qu'ils appellent encore sous son ancien nom, le Front national. Autre tremblement de terre politique au profit du RN en Bretagne. Pour la première fois, le Rassemblement national arrive, presque partout, en tête. Jordan Bardella a fait 38% à Val-Couesnon (Ille-et-Vilaine). Dans ce territoire oublié qui rassemble 4 000 habitants, la situation empire et d'après un électeur, c'est la responsabilité du président Macron. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta