Tentative de féminicide : la mère d'une victime raconte

Sa fille a été laissée pour morte il y a un mois et demi, battue par son ex compagnon. Chloé a 24 ans, elle est sortie du coma il y a quelques jours, mais toujours à l'hôpital. Elle ne se souvient de rien, et a oublié la date du 13 décembre, une date à laquelle son ex conjoint l'a agressé. L'agression a d'abord été verbale, et a eu lieu devant chez elle. Quand la police municipale a passé, elle a demandé de l'aide. Pendant ce temps, sa mère était à deux heures de route, mais avec elle au téléphone. La mère a également parlé aux policiers, mais en vain. Ensuite, il y a eu le refus du commissariat de prendre la plainte de Chloé, car il était 17 h passées. Une indifférence que sa mère ne peut pas accepter. Elle veut que ces policiers soient punis. Le policier qui a refusé de prendre la plainte est suspendu et passera en conseil de discipline. Une enquête de la police des polices est en cours. La plainte aurait pu épargner la jeune femme. L'ancien conjoint de Chloé condamné à multiple reprise a reconnu les faits. Il est en détention provisoire. TF1 | Reportage G. Bellec, J. Y. Chamblay