Tentative d'enlèvement : le geste héroïque des voisins d'une adolescente de 13 ans

Elle lui a sauvé la vie, mais Sandra, habitante du quartier, est toujours sous le choc. En plein jour, dans son jardin, elle a entendu une adolescente appeler au secours. Cette jeune fille était en train de se faire agresser par un homme en voiture alors qu'elle faisait de la trottinette sur une piste cyclable, à deux pas de chez elle. Son mari, Sébastien, entend lui aussi les cris depuis son salon et sort dans la rue. La jeune de 13 ans se faisait poursuivre en voiture par son agresseur. Avec ses voisins, il s'est interposé pour stopper la tentative d'enlèvement. L'homme de 26 ans a été interpellé par les gendarmes immédiatement. Mais depuis, le quartier de Mallemort est traumatisé. Et la jeune victime ne va plus au collège. Elle ne veut plus sortir de chez elle. Une cellule psychologique a été mise en place au collège de la petite commune de 6 000 habitants. Inconnu des services de police, l'individu a été placé en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte par le pôle criminel d'Aix-en-Provence pour tentative d'enlèvement et agression sexuelle sur mineure. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar