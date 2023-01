Tentative d'insurrection au Brésil : des manifestants très préparés

Trois heures de saccages. Un à un, les lieux du pouvoir brésilien sont pris d'assaut par des partisans de l'ancien président Jair Bolsonaro. Comment expliquer un tel déchaînement de violence ? À 14h30, dimanche dernier à Brasilia, des milliers de manifestants étaient rassemblés. Ils contestent l'élection du président Lula et se sont donnés rendez-vous sur les réseaux sociaux. Arrivés en bus de tout le pays, certains campaient depuis des semaines devant des bases militaires pour demander le soutien de l’armée. Une marche en direction de la place des trois pouvoir, le palais présidentielle, le congrès et la cour suprême. À 14h50, les manifestants forcent les barrages censés protéger les lieux. Quelques policiers très vite dépasser, d”autres visiblement complaisant se photographient devant la foule qui progresse. À 15h10, les trois bâtiments officiels sont forcées et pillées. Cette homme brandit la porte d’un juge de la cour suprême, connu pour avoir enquêter sur l'ancien président, Jair Bolsonaro affiché ici par des manifestants. C'est notre maison, répètent-ils. L"élection leur a été volée selon eux. Des symboles du pouvoir piétinés, ici des manifestants installés au bureau du président du sénat. Ils détruisent tout ce qu'ils peuvent, jusqu'à la réponse du gouvernement fédéral. À 18 heures, des forces de polices sont déployées en nombre, et des affrontements éclatent. Des tirs de gaz lacrymogènes au sol et depuis les hélicoptères. Au moins 300 personnes ont été arrêtées, qualifiées de vandales fasciste par le président Lula. Ce lundi après-midi, police et militaire ont évacué les derniers campements dans la capitale. TF1 | Reportage S. Chevallerau, F. Fernandez