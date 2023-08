Tentes, caravanes : le camping traditionnel fait de la résistance

Sardines, pompe et le "zip" de la tente... Cet été, Lionel et ses parents ont choisi le camping traditionnel pour seulement 20 euros la nuit. D'habitude, la famille séjourne en mobil-home. Cette année, ce sont les vacances sous la tente, avec la convivialité qui va avec. Les étés précédents, Gérard avait l'habitude d'installer sa caravane dans un camping de la région lyonnaise. Mais cette année, il est difficile de trouver un emplacement. Il doit s'adapter. François, lui, fait du camping tous les ans 1987. Il l'observe, il y a de moins en moins de tentes et de caravanes. Pour être rentable, un camping doit investir dans des logements en dur. Mais le gérant tient aussi à garder des terrains pour des campeurs. En dix ans, 190 000 emplacements nus auraient disparu. Ces 3% en moins par an sont remplacés par des bungalows ou des chalets. Comment expliquer ce changement d'habitude ? Parce que les vacanciers en raffolent. Les campings sont de plus en plus nombreux à proposer ce type de logement. TF1 | Reportage C. Emeriau, C. Sellié