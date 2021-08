Tentes de dépistage anti-Covid : les règles sont-elles toujours respectées ?

Des tentes installées à chaque coin de rue. À proximité des bars très fréquentés ou des grands magasins. Sur une célèbre avenue, une dizaine des barnums proposent des tests antigéniques. Résultat garanti en moins de 10 minutes et à la clé, un QR code. À l'intérieur, des étudiants, principalement dans le domaine de la santé, mais pas seulement. Certains étudient la gestion, la mécanique ou encore les mathématiques. Le geste ne leur fait pas peur. Cela peut paraître étonnant, mais face à la demande accrue, les autorités ont élargi depuis six mois le profil de ces préleveurs. À condition qu'ils aient reçu une formation pour apprendre à parfaitement utiliser l'écouvillon. Pour ces étudiants payés 15 à 20 euros de l'heure, la mission s'arrête au prélèvement. En effet, c'est aux pharmaciens de valider le résultat et ainsi délivrer le précieux QR code. Parfois, la pharmacie est située tout près. Dans certains cas, elles sont beaucoup plus loin. C'est le cas de Mathilde, une pharmacienne qui se situe à un kilomètre du prélèvement. Difficile donc de contrôler à distance si le geste est parfaitement maîtrisé par les étudiants ou pas. La suite dans le reportage ci-dessus.