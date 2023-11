TER : bientôt des batteries sur nos trains

À la gare de Florence, en Italie, il faut être un spécialiste pour détecter, sur le toit d'un nouveau train, des batteries électriques. La plupart des passagers ne sont pas au courant. Mais certains ont déjà senti la différence par rapport aux trains 100 % diesel qui circulent sur une petite ligne de Toscane. À l'approche des gares, ce nouveau train fonctionne sur batteries. Mais en rase campagne, il a malheureusement encore besoin d'un moteur diesel pour tenir la distance. En Italie, 4 000 kilomètres de lignes ne sont pas électrifiées et en France, 13 000. Développer des trains à batteries, pour de courts trajets, permet de se débarrasser du diesel. Et cela se conduit presque comme une voiture électrique. Et comme pour les voitures électriques, le problème, c'est l'autonomie. Ces nouveaux trains sont fabriqués dans une usine italienne, entre Pise et Florence. Ils ont encore des réservoirs de carburant. Mais ils seront progressivement remplacés par des batteries toujours plus grandes et plus puissantes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage P. Gallaccio, T. Valtat