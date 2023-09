Ter, Intercités, bus : bientôt un pass illimité ?

Imaginez un pass unique pour prendre tous les transports en commun, bus, tram, métro, mais aussi des trains, les TER et les Intercités, tout cela de manière illimitée pour moins de 50 euros par mois. Ce n’est encore qu’un projet, mais le gouvernement réfléchit à sa mise en place dès l’été prochain. En Allemagne, les voyages en train illimité sont déjà une réalité et coûtent 49 euros par mois pour tout le monde. Le pass est très populaire, mais la mesure est coûteuse, soit trois milliards d’euros par an, dont la moitié est payée par l’État allemand, l’autre, par les régions. En France, c'est tout le débat, qui va payer ? Pour les régions, c’est très clair, c’est à l’État de financer. Le train pas cher, l’Occitanie l'expérimente déjà pour les petits trajets du quotidien. Le trajet est à un euro le week-end et gratuit pour les jeunes. Depuis l'été 2023, l'application fonctionne comme une carte de fidélité, plus vous voyagez, moins vous payez. Les promotions font bondir la fréquentation. En Occitanie, l’utilisation des transports a augmenté de 33% depuis leur mise en place il y a quatre ans. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Bacot, M. Ravier