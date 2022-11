TER : plus chers et moins nombreux

Ouvrier dans le bâtiment, Matthew se déplace en TER tous les jours. À partir du 1er janvier 2023, son abonnement passera de 106 euros à 109 euros par mois. Pour les voyageurs occasionnels en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sera encore plus cher : 8% d'augmentation pour chaque billet. Conséquence de la flambée des prix de l’énergie. Des prix qui augmentent et un service qui se dégrade, selon les associations des voyageurs. Elles dénoncent des lignes saturées et des retards de plus en plus fréquents. Au siège de la région, les élus comprennent la colère des voyageurs mais affirment qu’ils n’ont plus d’autres choix. Ils promettent que la fréquence et la vitesse des trains ne seront pas réduites contrairement à d’autres régions. Pour inciter, malgré tout, les Français à prendre le train, le gouvernement envisage la mise en place d’un chèque transport pour les plus modestes. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys