TER : pourquoi 8 régions attaquent l’État ?

Vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque fois qu’un train circule sur les rails de la SNCF, il paie une taxe, un péage. Pour les TER, c’est la région qui s’en acquitte. Cette année, ce péage sera plus cher. En gare, les voyageurs craignent déjà que leur billet augmente. Pour éviter de devoir augmenter le prix des billets, huit régions sur douze attaquent SNCF réseau devant le Conseil d'État. Pour la Nouvelle-Aquitaine, la facture s’alourdit, plus onze millions d’euros à payer à la compagnie. Il faudrait piocher dans d’autres budgets pour y parvenir. Les régions ont deux solutions, augmenter le prix des billets ou réduire le nombre de trains pour payer moins de péages, ce qui est difficile à accepter. Les voyageurs sont, eux, de plus en plus nombreux. Pourquoi une telle augmentation ? Les régions seront-elles forcées d’accepter ces hausses ? La justice rendra sa décision en février. TF1 | Reportage G. Bertrand, A. Vieira, N. Forestier