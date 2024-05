TER : pourquoi il faudra bientôt réserver

Des TER bondés, à tel point que certains voyageurs doivent jouer des coudes. Pour réguler l'affluence dans les trains, la réservation va devenir obligatoire sur certaines lignes du Grand Est, à compter du 6 juillet prochain. Benoit Bruneau, représentant des voyageurs et usagers du TER Val-de-Marne, n'y est pas favorable. Pourquoi rendre obligatoires les réservations ? C'est pour améliorer le confort à bord. C'est en tout cas ce qu'espère la région. Terminé le billet de TER qui permettait de monter à bord de n'importe quel train. Chaque voyageur aura désormais une place attitrée. "En prenant cette réservation qui est gratuite et qu'on peut prendre 42 jours à l'avance, on se garantit une place assise dans le train.", s'exprime Franck Leroy, président de la région Grand Est. Deux lignes sont concernées, celle reliant Paris à Strasbourg et celle reliant Paris à Mulhouse. Elles s'ajoutent à celle de Normandie où ce système de réservation existe depuis deux ans, sans conséquence sur le prix des billets. Si malgré tout, vous n'avez pas pu anticiper votre trajet, vous pouvez toujours acheter un billet et monter à bord d'une voiture en placement libre, à vos risques et périls. TF1 | Reportage L. Deschateaux, V. Dietsch, F. Moncelle