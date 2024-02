Terni : la ville aux origines de la Saint-Valentin

C'est une de ces processions où l'Italie a le secret. Quarante couples, rose blanche en main, s'avancent dimanche vers la basilique Saint-Valentin. Les reliques du saint martyr se trouvent dans l'église. Ils viennent lui confier leur amour éternel. Cette célébration unique au monde s'appelle la fête de la promesse. Les couples qui y participent s'engagent à se marier dans l'année. Pourtant, Saint-Valentin a été retirée du calendrier catholique au XXe siècle. Il n'y a qu'à Terni qu'une telle fête lui est dédiée. Qu'est-ce qui lie donc autant cette petite ville du centre de l'Italie au protecteur des amoureux ? L'historien Arnaldo Casali s'est passionné sur la vie de Valentin. Seule certitude, il y a vécu au 3e ou 4e siècle et a été décapité en martyr un 14 février. La suite de son histoire est alimentée par des légendes, dont l'une provient d'un jardin dans lequel Valentin cueille une rose afin de réconcilier les couples qui se disputaient. Pourquoi est-il devenu patron des amoureux ? L'une des hypothèses se trouve au musée archéologique de la ville. D'après Arnaldo Casali, Sabino et Serapia est le couple le plus célèbre de Terni. "Selon la légende, Sabino était un soldat romain en poste à Terni. Serapia était une fille qui appartenait à une famille chrétienne de Terni. Ils sont tombés amoureux. Cet amour était évidemment refusé par leurs familles, mais l'évêque Valentin a béni leur union". On comprend que Valentin ait pu attirer quelques hostilités. Aujourd'hui, à Terni, son courage est partout célébré. Tout est prétexte à l'amour, dans les rues, les vitrines, jusqu'à l'art. Une exposition nommée "S'aimer", avec une quarantaine d'œuvres, représente l'amour à travers les siècles. Le personnage de Cupidon est récurrent. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. David