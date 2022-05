Terrains devenus inconstructibles : des propriétaires en colère

Une maison pour lui et sa compagne, c'était le rêve de Chris Courtalon. Il a acheté cet ancien terrain de famille en 2019 sans se douter qu'il n'avait pas de valeur. En février dernier, la mairie lui refuse le permis de construire. Chris et sa compagne sont, malgré eux, victimes de l'application de la loi littoral. Depuis 1986, cette loi empêche toute construction sur une bande de 100 mètres depuis le rivage. Et au-delà, elle impose des espaces de verdure entre les zones urbanisées. Ces hameaux, par exemple, ne peuvent être vendus pour préserver le patrimoine naturel. C'est l'un des combats de cet avocat, responsable d'une coordination environnementale du bassin d'Arcachon. Pourtant, depuis des années, les permis de construire ont été largement accordés, y compris dans des zones en théorie inconstructibles. La mairie assure agir dans le respect de la loi et affirme que l’État a validé les décisions d'urbanismes et les permis de construire jusqu'à récemment. Depuis quelques mois, l’État a intensifié ses contrôles et a retoqué de nombreux projets. Pour cette association citoyenne locale, la loi littoral est le dernier rempart face à l'inflation démographique. Plusieurs des propriétaires ont engagé des procédures en justice pour obtenir réparation. T F1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau