Terrasses éphémères : faut-il les enlever ?

C’est fini, on remballe. Les restaurateurs parisiens viennent de démonter leurs plus de 11 000 terrasses éphémères. Et c’est le cas, dans la majorité des grandes villes. La température a baissé, surtout, les commerçants savent que ces terrasses reviendront. Elles vont être autorisées dans la capitale pendant sept mois en 2022. En attendant, les riverains retrouvent leur place de parking et les clients sont tous accueillis à l'intérieur. D’ailleurs, n’est-ce pas risqué en période de pandémie ? À Toulouse, la question ne se pose pas. Les 500 terrasses éphémères sont payantes, certes, mais bien maintenues. Décision de la mairie, assumée. Chaque ville a ses propres règles. À Lyon, boire une margarita à l’extérieur restera également possible, mais cette fois-ci, jusqu’au 31 décembre.